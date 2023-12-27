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    Хинштейн рассказал, что вменяют замначальнику отдела обеспечения спецназа Росгвардии

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    Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал подробности задержания заместителя начальника жилищно-бытового отдела Центра спецназначения Росгвардии, которого накануне арестовали по делу о взяточничестве. 27 декабря в своем телеграм-канале парламентарий заявил, что фигурант «вымогал мзду» с подрядчиков, строивших объекты на базе СОБР «Рысь». За деньги Зуев якобы обещал покровительство и легкую приемку работ.

    По данным Хинштейна, в июле обвиняемый получил 200 тысяч рублей на карту своей жены, в декабре он снова потребовал денег, но уже наличными. 25 декабря ФСБ и ГУСБ Росгвардии задержали гвардейца при получении взятки. Устанавливаются другие должностные лица, которые могли быть в сговоре с Зуевым.

    «Позиция руководства Росгвардии и лично директора Виктора Золотова всегда остается неизменной: вор должен сидеть в тюрьме. Именно этим и объясняются частые разоблачения коррупционеров, которые неизменно проходят при участии собственной безопасности самой Росгвардии», — подчеркнул Хинштейн.

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