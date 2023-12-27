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    Слуцкий едет тренировать «Шанхай Шэньхуа»

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    Главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» стал бывший глава тренерского штаба российской сборной по футболу Леонид Слуцкий.

    О назначении сообщается в соцсетях клуба 27 декабря. Слуцкий приступит к работе с 1 января. Команда по итогам национального чемпионата занимала 5 место.

    Ранее ей уже руководил россиянин — в 2004–2005 годах главным тренером был Валерий Непомнящий.

    Слуцкий был главным тренером российской сборной в 2015–2016 годах. Также за свою карьеру он руководил такими командами, как «Рубин», ЦСКА, «Халл Сити» из Великобритании и «Витесс» в Нидерландах.

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