Полиция Петербурга нашла бизнес по легализации мигрантов в копировальном центре

Двух иностранцев и россиянина арестовали в Петербурге по делу об организации незаконной миграции. Свой офис они открыли в типографии.

Об аресте троих молодых людей сообщает ГУ МВД региона 27 декабря. На след подозреваемых полицию вывела проверка мигрантов, которые пытались легализоваться через миграционную службу Калининского района. 1500 человек получили отказы из-за поддельных документов о въезде в страну, выборочно их проверили вновь. Оказалось, что часть все же смогла легализоваться в других районах Петербурга.