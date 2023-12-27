Полиция Петербурга нашла бизнес по легализации мигрантов в копировальном центре

Двух иностранцев и россиянина арестовали в Петербурге по делу об организации незаконной миграции. Свой офис они открыли в типографии.
Об аресте троих молодых людей сообщает ГУ МВД региона 27 декабря. На след подозреваемых полицию вывела проверка мигрантов, которые пытались легализоваться через миграционную службу Калининского района. 1500 человек получили отказы из-за поддельных документов о въезде в страну, выборочно их проверили вновь. Оказалось, что часть все же смогла легализоваться в других районах Петербурга.
Одинаковые штампованные документы привели сотрудников в бизнес-центр на Учительской улице. Оказалось, что подозреваемые печатали поддельные справки и прочее в копировальном центре и туда же приглашали мигрантов за заказами.
«В результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий было установлено, что к данному преступлению причастны трое граждан: 37-летний петербуржец и двое мигрантов из ближнего зарубежья, 20 и 29 лет. Старший иностранец пользовался авторитетом среди соотечественников, что позволяло ему подыскивать среди них желающих встать на миграционный учет в обход закона. Дополнительный приток клиентов давала реклама в телеграм-каналах», — добавили в ГУ МВД.
Пока что в деле пять эпизодов, но в типографии была найдена записная книжка, которая позволяет говорить о сотнях мигрантов с поддельными документами. Каждый платил по пять тысяч рублей за распечатку.