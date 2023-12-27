Звезда фильма «Паразиты» найден мертвым. У полиции к нему были вопросы

Корейский актер Ли Сон-Гюн был найден мертвым в своей машине. Ему было 48 лет.

О смерти актера сообщает 27 декабря агентство Yonhap. Известно, что актер оставил предсмертную записку дома, после чего жена начала его поиски. Машину с телом актера обнаружили полицейские рядом с центральным парком в Сеуле. У него было двое детей.

Также сообщалось, что в последнее время Сон-Гюну был запрещен выезд из страны, так как в его отношении проводилось расследование из-за употребления наркотиков.

Фильм «Паразиты» с его участием в 2020 году получил «Оскар».