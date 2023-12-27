Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года, обогнав Мбаппе и Кейна

В футбольном матче чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада» португальский нападающий Криштиану Роналду вывел свою команду в лидеры, забив два гола и став мировым лидером по количеству забитых мячей в 2023 году. Встреча 18-го тура завершилась со счетом 5:2 в пользу «Аль-Насра».
Роналду отличился с пенальти на 19-й и 68-й минутах. Еще один гол для «Аль-Насра» забил Андерсон Талиска (38-я минута) и дважды обыграл вратаря соперников Садио Мане (76, 82). У «Аль-Иттихада» оба мяча на свой счет записал Абдерразак Хамдалла (14, 52).
На сегодняшний день 38-летний Роналду забил 53 мяча в 2023 году, опередив французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и английского форварда германской «Баварии» Харри Кейна, на счету которых по 52 гола. ПСЖ и «Бавария» завершили свои матчи в этом году.
Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и победитель Лиги наций. Он также лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира. За свою карьеру он выступал за испанский «Реал», где стал лучшим бомбардиром в истории клуба, английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср».