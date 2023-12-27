Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года, обогнав Мбаппе и Кейна

В футбольном матче чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада» португальский нападающий Криштиану Роналду вывел свою команду в лидеры, забив два гола и став мировым лидером по количеству забитых мячей в 2023 году. Встреча 18-го тура завершилась со счетом 5:2 в пользу «Аль-Насра».



Роналду отличился с пенальти на 19-й и 68-й минутах. Еще один гол для «Аль-Насра» забил Андерсон Талиска (38-я минута) и дважды обыграл вратаря соперников Садио Мане (76, 82). У «Аль-Иттихада» оба мяча на свой счет записал Абдерразак Хамдалла (14, 52).