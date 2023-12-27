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    Среда джаза с Давидом Голощекиным

    Среда джаза с Давидом Голощекиным: Dexter Gordon — Round Midnight

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    Round Midnight — альбом саундтреков к одноименному фильму Бертрана Тавернье, в котором главную роль сыграл американский джазовый саксофонист Декстер Гордон. Альбом был издан в 1986 году лейблом «Columbia Records».

    среда джаза

    фонтанка

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