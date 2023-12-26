На брандмауэрах петербургских домов появились световые проекции с детскими рисунками

Новогодние световые проекции с детскими рисунками украсили фасады шести петербургских зданий 26 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Тематические новогодние открытки будут транслироваться на брандмауэрах шести зданий в разных районах до середины января 2024 года. Для них использовались восемь оцифрованных рисунков детей, победивших в творческих конкурсах, организованных городом.
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Включаться и отключаться инсталляции будут дистанционно вместе с городскими фонарями. Их можно увидеть по следующим адресам: д. 70 по Большому проспекту Васильевского острова, д. 26–28 по Каменноостровскому проспекту, д. 40 по Кондратьевскому проспекту, д. 10 по Новгородскому проспекту в Шушарах, д. 44 по Шпалерной улице и д. 89 на набережной Обводного канала.