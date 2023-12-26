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    В Волгоградской области мальчик провалился под лед. Из реки его спас полицейский

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    5 комментариев

    В Волгоградской области полицейский спас тонущего в реке мальчика. Как сообщает 26 декабря пресс-служба МВД, двенадцатилетний школьник провалился под лед в поселке Городище.

    Ирина Волк

    Очевидцы позвонили в полицию. Первым к месту происшествия прибыл старший лейтенант полиции Ренат Хужахмедов. Он бросился в реку за мальчиком и, ломая руками тонкий лёд, добрался до тонущего подростка. Вместе со спасателями он вытащил мальчика на берег. Сейчас ребенок находится в больнице.

    Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев решил наградить Рената Хужахмедова и сотрудника МЧС, которые спасли ребенка, сообщает пресс-служба МВД.

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    Полицейский спас ребенка
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    Комментарии 5

    Гость26 Дек 2023 в 21:38
    спасение утопающего, силами полиции, в практике не часто но имеет место быть. Как спасение гражданами тонущих полицейских. Так и спасение тонущих граждан полицейскими. При этом даже задействуются всевозморжные подручные средства и материалы, приемы оказания первой доврачебной помощи, привлекаются силы и техника катера, лодки, спасательные круги, спасательные жилеты. Недавно возле Аничкова моста неравнодушными гражданами была спасена даже бабушка, купавшая в проруби зимой или стиравшая полоскавшая в проруби белье. Большие наводнения отмечались летом текущего года в странах Западной Европы. Например в пятой республике Франция. Очень сильное наводнение на фоне массивных королевских феодальных башен. Напомнило о необходимости помыть шахматы под проточной водой в ванной комнате или в кухонной раковине.
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