В Волгоградской области мальчик провалился под лед. Из реки его спас полицейский

В Волгоградской области полицейский спас тонущего в реке мальчика. Как сообщает 26 декабря пресс-служба МВД, двенадцатилетний школьник провалился под лед в поселке Городище.
Очевидцы позвонили в полицию. Первым к месту происшествия прибыл старший лейтенант полиции Ренат Хужахмедов. Он бросился в реку за мальчиком и, ломая руками тонкий лёд, добрался до тонущего подростка. Вместе со спасателями он вытащил мальчика на берег. Сейчас ребенок находится в больнице.
Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев решил наградить Рената Хужахмедова и сотрудника МЧС, которые спасли ребенка, сообщает пресс-служба МВД.