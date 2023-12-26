В Ставрополе взорвались газовые баллоны в пекарне. Известно о семи пострадавших

Газовые баллоны взорвались в пекарне на улице Серова в Ставрополе. В двухэтажном здании начался пожар и частично рухнула кровля. Об этом 26 декабря в телеграм-канале сообщил мэр города Иван Ульянченко.
Губернатор региона Владимир Владимиров уточнил, что кровля обрушилась на площади 150 квадратных метров. В результате ЧП пострадали семь человек. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести.
О причинах случившегося пока не сообщается.
На месте работают пожарные, сотрудники экстренных служб и скорой помощи.