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    В Ставрополе взорвались газовые баллоны в пекарне. Известно о семи пострадавших

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    4 комментария

    Газовые баллоны взорвались в пекарне на улице Серова в Ставрополе. В двухэтажном здании начался пожар и частично рухнула кровля. Об этом 26 декабря в телеграм-канале сообщил мэр города Иван Ульянченко.

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    Губернатор региона Владимир Владимиров уточнил, что кровля обрушилась на площади 150 квадратных метров. В результате ЧП пострадали семь человек. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести.

    О причинах случившегося пока не сообщается.

    На месте работают пожарные, сотрудники экстренных служб и скорой помощи.

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    Комментарии 4

    Гость26 Дек 2023 в 21:07
    Разве не хлопнули?
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