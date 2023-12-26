В Финляндии собака нашла пропавшего ребенка под слоем снега в полтора метра глубиной

В Финляндии полицейская собака отыскала пропавшего ребенка в огромной куче снега, сообщает 26 декабря Yle.
Как пишет издание, полиция Корпилахти получила сигнал о пропаже школьника около десяти часов вечера по местному времени. К этому моменту он отсутствовал дома уже три часа, а следы его замела вьюга.
Оказалось, дети нашли огромную кучу снега, которую сформировала уборочная техника. Малыши вырыли в снежной горе туннели. Один из них играл в такой снежной пещере, когда новая порция снега, которую сбросила машина, вызвала обвал. Ребенок оказался под слоем снега толщиной до полутора метров.
Полицейская собака обнюхала снежную гору, но с первого раза ничего там не нашла. Однако после повторной проверки ищейка по имени Куха что-то почуяла и отказалась уходить.
Когда после полуночи патрульным и Кухе удалось откопать ребенка, он уже был без сознания. Но в машине скорой помощи пришел в себя и смог обо всем рассказать.