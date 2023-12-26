В Финляндии собака нашла пропавшего ребенка под слоем снега в полтора метра глубиной

В Финляндии полицейская собака отыскала пропавшего ребенка в огромной куче снега, сообщает 26 декабря Yle.



Как пишет издание, полиция Корпилахти получила сигнал о пропаже школьника около десяти часов вечера по местному времени. К этому моменту он отсутствовал дома уже три часа, а следы его замела вьюга.



Оказалось, дети нашли огромную кучу снега, которую сформировала уборочная техника. Малыши вырыли в снежной горе туннели. Один из них играл в такой снежной пещере, когда новая порция снега, которую сбросила машина, вызвала обвал. Ребенок оказался под слоем снега толщиной до полутора метров.

