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    Водители: Таллинское шоссе закупорила фура

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    ДТП притормозило движение на Таллинском шоссе. Фото из пробки публикует вечером 26 декабря телеграм-канал «Мегаполис». Видно, что проезд перекрывает фура, стоящая под углом в 90 градусов к трассе.

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    «Таллинское шоссе почти парализовано. Фура перекрыла 3 полосы», — пишет автор фото.

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    По данным сервиса «Яндекс-навигатор», на момент публикации фура по-прежнему находится на перекрестке шоссе с Рабочей улицей. Проезд по Таллинскому шоссе в районе Старо-Паново от проспекта Народного Ополчения в сторону КАД затруднен.

    Фото: t.me/Megapolisonline

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