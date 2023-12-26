Водители: Таллинское шоссе закупорила фура

ДТП притормозило движение на Таллинском шоссе. Фото из пробки публикует вечером 26 декабря телеграм-канал «Мегаполис». Видно, что проезд перекрывает фура, стоящая под углом в 90 градусов к трассе.
«Таллинское шоссе почти парализовано. Фура перекрыла 3 полосы», — пишет автор фото.
По данным сервиса «Яндекс-навигатор», на момент публикации фура по-прежнему находится на перекрестке шоссе с Рабочей улицей. Проезд по Таллинскому шоссе в районе Старо-Паново от проспекта Народного Ополчения в сторону КАД затруднен.