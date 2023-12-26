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    Индия договаривается с Россией о новых энергоблоках АЭС «Куданкулам»

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    Россия и Индия подписали несколько соглашений о сооружении дополнительных энергоблоков АЭС «Куданкулам». Об этом сообщил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам встречи в Москве с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, передает ТАСС 26 декабря.

    «Сегодня мы подписали несколько важных соглашений, касающихся будущих блоков атомного проекта «Куданкулам», — сказал министр.

    Детали соглашений он раскрывать не стал. Возможно, речь идет о строительстве новых энергоблоках, в том числе, на новых площадках.

    АЭС «Куданкулам» возводится структурами «Росатома» в штате Тамилнаду в рамках российско-индийского соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Первая очередь АЭС предусматривает сооружение двух легководных энергоблоков типа ВВЭР суммарной мощностью 2 ГВт.

    В ходе строительства на АЭС возведут шесть энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 мощностью 6000 МВт. При этом «дорожная карта» по сотрудничеству в атомной энергетике между Россией и Индией предусматривает строительство в общей сложности 12 энергоблоков на территории Индии, в том числе на площадке «Куданкулам» — от 4 до 8 энергоблоков. Кроме того, достигнута договоренность о возможности строительства в Индией еще одной АЭС российского дизайна.

    Так, пуск энергоблока №1 произошел лишь в 2013-м, на два года позже изначально планируемой даты. В промышленную эксплуатацию его сдали в августе 2016-го. Второй энергоблок вошел в состав энергосети Индии в 2016 году.

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