Индия договаривается с Россией о новых энергоблоках АЭС «Куданкулам»

Россия и Индия подписали несколько соглашений о сооружении дополнительных энергоблоков АЭС «Куданкулам». Об этом сообщил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам встречи в Москве с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, передает ТАСС 26 декабря.



«Сегодня мы подписали несколько важных соглашений, касающихся будущих блоков атомного проекта «Куданкулам», — сказал министр.



Детали соглашений он раскрывать не стал. Возможно, речь идет о строительстве новых энергоблоках, в том числе, на новых площадках.



АЭС «Куданкулам» возводится структурами «Росатома» в штате Тамилнаду в рамках российско-индийского соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Первая очередь АЭС предусматривает сооружение двух легководных энергоблоков типа ВВЭР суммарной мощностью 2 ГВт.

