Индия договаривается с Россией о новых энергоблоках АЭС «Куданкулам»

Россия и Индия подписали несколько соглашений о сооружении дополнительных энергоблоков АЭС «Куданкулам». Об этом сообщил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам встречи в Москве с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, передает ТАСС 26 декабря.
«Сегодня мы подписали несколько важных соглашений, касающихся будущих блоков атомного проекта «Куданкулам», — сказал министр.
Детали соглашений он раскрывать не стал. Возможно, речь идет о строительстве новых энергоблоках, в том числе, на новых площадках.
АЭС «Куданкулам» возводится структурами «Росатома» в штате Тамилнаду в рамках российско-индийского соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Первая очередь АЭС предусматривает сооружение двух легководных энергоблоков типа ВВЭР суммарной мощностью 2 ГВт.
В ходе строительства на АЭС возведут шесть энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 мощностью 6000 МВт. При этом «дорожная карта» по сотрудничеству в атомной энергетике между Россией и Индией предусматривает строительство в общей сложности 12 энергоблоков на территории Индии, в том числе на площадке «Куданкулам» — от 4 до 8 энергоблоков. Кроме того, достигнута договоренность о возможности строительства в Индией еще одной АЭС российского дизайна.
Так, пуск энергоблока №1 произошел лишь в 2013-м, на два года позже изначально планируемой даты. В промышленную эксплуатацию его сдали в августе 2016-го. Второй энергоблок вошел в состав энергосети Индии в 2016 году.