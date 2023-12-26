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    Спрос на лекарства от простуды и вирусов в декабре вырос месяц к месяцу, но снизился относительно прошлого года

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    За три недели декабря спрос на препараты для профилактики и лечения ОРВИ и ЛОР-заболеваний вырос на на 36% относительно того же периода ноября. Так, с 1 по 20 декабря в аптеках, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), такие лекарства купили более 6,3 млн раз. По данным аналитического сервиса Продажи.рф, на лекарства потратили 1,8 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в предыдущем месяце.

    Самый высокий спрос наблюдался на противовирусные препараты — их купили 805 тысяч упаковок (прирост 65%) на 394 млн рублей (прирост на 78%). В среднем на упаковку в декабре тратили 489 рублей.

    Спрос на препараты от простуды и кашля вырос на 47% по количеству товара и на 52% по потраченным деньгам.Покупатели приобрели около 2 млн товаров на сумму 550 млн рублей.

    Больше всего покупали препараты для лечения насморка и заболеваний носа — 2,6 млн, что на 31% больше, чем в прошлом месяце. Траты здесь выросли на 28% и составили 550 млн рублей. А препаратов «от горла» купили 960 тысяч раз, что и по количеству, и по затратам больше ноябрьских показателей на 38%

    ПЦР-тестов и анализов на антитела к коронавирусу и гриппу купили на 27% больше. На анализы в лабораториях, которые обслуживает Первый ОФД, пациенты потратили более 17 млн рублей, сдав тесты 22,6 тыс. раз. Спрос на медицинские маски увеличился в полтора раза относительно ноября.

    Если рассматривать покупки в этих категориях по отношению к прошлогоднему декабрю, то здесь спрос во многом снизился — на анализы на 13%, на противовирусные препараты — на 28%, препараты от кашля стали покупать реже на 23%.

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