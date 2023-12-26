Спрос на лекарства от простуды и вирусов в декабре вырос месяц к месяцу, но снизился относительно прошлого года

За три недели декабря спрос на препараты для профилактики и лечения ОРВИ и ЛОР-заболеваний вырос на на 36% относительно того же периода ноября. Так, с 1 по 20 декабря в аптеках, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), такие лекарства купили более 6,3 млн раз. По данным аналитического сервиса Продажи.рф, на лекарства потратили 1,8 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в предыдущем месяце.



Самый высокий спрос наблюдался на противовирусные препараты — их купили 805 тысяч упаковок (прирост 65%) на 394 млн рублей (прирост на 78%). В среднем на упаковку в декабре тратили 489 рублей.

