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    Московский суд арестовал бизнес-тренера Сергея Галантера

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    Никулинский суд Москвы заключил под стражу бизнес-тренера Сергея Галантера, обвиняемого в мошенничестве. Об этом 26 декабря сообщает ТАСС.

    В суде агентству не уточнили деталей уголовного дела. Скандал с участием Галантера вспыхнул в соцсетях минувшей осенью. Пара сотен потерпевших заявили, что бизнес-тренер обещал им доход от 7 до 15 процентов при инвестировании в криптовалюту, но прибыли они якобы не дождались. Галантеру переводили разные суммы — от 20 до 500 тысяч долларов. Фигурант же в своих соцсетях не отрицает долг в размере 6 миллионов долларов.

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    Комментарии 1

    Гость26 Дек 2023 в 18:11
    Галантеры они такие.
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