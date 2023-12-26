Московский суд арестовал бизнес-тренера Сергея Галантера

Никулинский суд Москвы заключил под стражу бизнес-тренера Сергея Галантера, обвиняемого в мошенничестве. Об этом 26 декабря сообщает ТАСС.
В суде агентству не уточнили деталей уголовного дела. Скандал с участием Галантера вспыхнул в соцсетях минувшей осенью. Пара сотен потерпевших заявили, что бизнес-тренер обещал им доход от 7 до 15 процентов при инвестировании в криптовалюту, но прибыли они якобы не дождались. Галантеру переводили разные суммы — от 20 до 500 тысяч долларов. Фигурант же в своих соцсетях не отрицает долг в размере 6 миллионов долларов.