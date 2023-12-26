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    Бывший работник порта Петербурга подал в иск на компанию из-за тяжелой работы

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    Кировский районный суд Петербурга рассмотрел иск петербуржца к АО «Морской порт Санкт-Петербург» о компенсации морального вреда. Он заявил, что из-за тяжелой работы частично утратил трудоспособность. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов во вторник, 26 декабря.

    Истец указал, что работал в порту 34 года — с 1988-го по февраль 2022-го — в должности докера-механизатора. Его уволили из-за отказа от перевода на другую работу. Однако за время трудовой деятельности у мужчины выявили профзаболевание, что привело к утрате 30% профессиональной трудоспособности. Причиной заболевания послужило длительное воздействие на мужчину вредных производственных факторов: тяжесть трудового процесса, суммарная масса грузов, которые он таскал, а также общая и локальная вибрация при работе на перегрузочной технике.

    Согласно трудовому законодательству, обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда возложена на работодателя, поэтому суд пришел к выводу, что истец имеет право на возмещение морального вреда.

    Суд взыскал с порта компенсацию в размере 350 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 30 тысяч и госпошлину в 300 рублей.

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