В Москве заочно арестован бывший глава СКП РФ Дмитрий Довгий

Басманный суд 26 декабря заочно заключил под стражу бывшего руководителя Главного управления Следственного комитета при прокуратуре, а ныне адвоката Дмитрия Довгия. Информация об этом нашлась в картотеке суда. Самый высокопоставленный из ранее осуждавшихся силовиков новой России находится в международном розыске по делу о мошенничестве, которое, по данным телеграм-каналов, возбудили прошлой зимой.



В 2008 году Довгий был задержан по подозрению в получении взятки. В 2009 году Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии, к взяточничеству присовокупил и превышение должностных полномочий. Вместе с Довгием был осужден его подчиненный Андрей Сагура. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. Довгий в свое время курировал дела по убийству журналистки Анны Политковской, замминистра финансов Сергея Сторчака, вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна.

