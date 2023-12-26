«Люди понимают, кто наш лидер». В Петербурге муниципалов спрашивают о плане на выборах

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Больше сотни глав муниципальных образований на прошлой неделе побывали в Смольном. Их попросили помочь с выборами — на избирательных участках хотят видеть до 70 процентов избирателей. Как муниципалы поведут горожан на выборы, «Фонтанка» спросила у них самих.



В течение двух недель петербургские чиновники проводили так называемые «ручейки» — предвыборные совещания с главами муниципальных советов. Как рассказали «Фонтанке» их участники, муниципалов просили подготовить презентации, в которых рассказать, какие в районе проблемы, кто является лидером мнений, а кто может устроить провокации в дни голосования. Кроме того, некоторых муниципалов просили помочь с явкой на выборах. Звали на встречи не только глав муниципальных советов от «Единой России», но и представителей других партий.



Глава муниципального образования «Невский округ» Сергей Кочанжи рассказал «Фонтанке», что рассчитывает, что в его муниципалитете явка на выборах составит 81 процент. «Я планирую довести показатель явки до 81 процента. Да, раньше было меньше, но ведь и я тогда не был главой муниципалитета. Я буду постоянно говорить жителям, что каждый гражданин обязан прийти на выборы и проголосовать за президента. Люди, конечно, и так это знают, но всё будет зависеть в марте от того, какая будет погода и как будет убрано. Но наши жители нам верят и, надеюсь, оценят нашу работу». По словам Кочанжи (летом он потерял сына на спецоперации), «кто как ни наш президент должен защитить нашу родину — никого нет из сильных игроков».



По словам главы муниципалитета «Гавань», справедливоросса, Нэлли Вавилиной, на прошлой неделе её пригласили в «Невскую Ратушу» на совещание с чиновниками и политтехнологами. В числе тех, кто присутствовал на встрече, были политтехнологи Александр Серавин (его называют ответственным за президентские выборы в Петербурге) и Илья Стрелков (ему приписывают авторство концепции трех Вишневских в бюллетенях на выборах в Законодательное собрание в 2021 году — тогда против политика выдвинулись двое кандидатов, сменивших имя и фамилию на Борис Вишневский). «Нас вызывали по районам. Знаю, что в этот же день приходили ещё Выборгский и Адмиралтейский. Я провела на этой встрече минуты три от силы. Меня спросили, как я собираюсь обеспечивать явку на выборах, на что я ответила, что это не наша задача, но если что-то и мешает людям прийти — так это платная парковка, которую ввели на Васильевском острове. Про саму явку — вроде звучала цифра 70 процентов — я сказала, что у нас на муниципальных выборах было 30, и то такая явка была лишь благодаря губернаторским выборам. Спрашивали, знаю ли я о планируемых провокациях, но я всё равно уверена, что самая большая провокация — это платная парковка».



Были в этот же день в «Невской ратуше» главы муниципалитетов Центрального района. Один из глав муниципальных образований рассказал «Фонтанке», что и им задавали вопросы об активистах и других политических деятелях, которые могли бы устроить провокации. По словам собеседника, чиновникам указали на одного из активистов, который регулярно критикует благоустройство района, а также бывшего главу муниципального образования «Лиговка-Ямская» Вадима Войтановского — он известен экстравагантными выходками и не системными высказываниями (на выборах он раздавал пожилым людям хлеб и молоко, трудоустроил молодую пассию в администрацию, обвинил оппозиционного депутата в воровстве ложки, публично поддерживал проекты Евгения Пригожина, когда тот критиковал губернатора Петербурга).



Глава муниципалитета «Красненькая речка» Александр Абраменко говорит, что ему вопросов о провокаторах не задавали. «Я подготовил презентацию о том, какие взгляды и настроения в округе, какие проблемы. Ничего политического — всё чисто человеческое. Людей волнует благоустройство. Рассказал, как будем его улучшать. Про явку меня не спрашивали, но мы, конечно же, будем информировать людей, как сможем. К нам уже приходят люди с вопросами, например, многих волнует, будет ли в городе электронное голосование (его не планируется на президентских выборах — прим. ред.)». Глава муниципалитета «Балканский» Савелий Лебедев также отметил, что вопросы о провокациях и явке ему не задавали: «Просто спросили о ситуации, что волнует жителей. Это такая сверка часов. Я рассказал, что наши горожане выступили с инициативой сделать парк на месте пустыря на реке Волковка и оборудовать его для зоны барбекю». Его коллега Виталий Жолдасов из округа «Георгиевский» сказал, что был на аналогичной встрече в районной администрации. О том, как он будет работать в предвыборный период, Жолдасов ответил лаконично: «План будет спускаться сверху. У президента есть свой штаб. Мы его поддерживаем и будем работать в соответствие со стратегией избирательного штаба». В ответ на вопрос, готов ли Жолдасов поддержать штабы других кандидатов, например, коммунистов, он переспросил: «Ко мне придут коммунисты? Я себе такого не могу представить, чтобы пришли коммунисты и что-то попросили»



Глава муниципального образования «Большая Охта» Мария Щербакова тоже участвовала во встречах с чиновниками по поводу выборов. «Всё было в рамках закона, мы говорили о том, как будем оказывать содействовать избирательным комиссиям, главное — чтобы люди узнали о выборах. Я общаюсь с населением, ими с воодушевлением было встречено намерение нашего президента идти на новый срок. У всех есть понимание, в том числе у наших ребят, которые были на СВО, что нам нужна победа и у нас есть главнокомандующий. Думаю, что явка будет не меньше 70 процентов. Люди понимают, что кто наш лидер». Также глава «Большой Охты» добавила, что подписалась за выдвижение Владимира Путина в одном из городских ТЦ. «Мы всех попросили выразить своё мнение [и подписаться]. Всего два человека из 30 в муниципалитете отказались. Вот и считайте процент».

