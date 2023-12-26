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    Художник Дмитрий Шагин сломал ногу на тротуаре в Петербурге. Теперь ему требуется операция

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    Основатель творческой группы «Митьки», художник Дмитрий Шагин сломал ногу, поскользнувшись на присыпанном снегом льду на Васильевском острове. Об этом накануне сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

    Фото: телеграм-канал депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского
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    «Дмитрий Шагин сломал ногу на Васильевском — на льду, чуть присыпанном снегом. К вопросу об уборке», — написал депутат в своем telegram-канале.

    Как отметил Вишневский, художник около трех часов прождал около травмпункта приезда скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в Покровской больнице.

    В разговоре с «Фонтанкой» депутат отметил, что сегодня врачи планируют прооперировать Шагина. «Он мне сказал, что ему вчера делали МРТ и сказали, что будут готовить его к операции. Видимо, нужно какое-то оперативное вмешательство для того, чтобы нога у него быстрее приходила в норму», — рассказал Борис Вишневский.

    «Фонтанке» не удалось связаться с самим Дмитрием Шагиным.

    Фото: телеграм-канал депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского

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    Сломал ногу
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