Художник Дмитрий Шагин сломал ногу на тротуаре в Петербурге. Теперь ему требуется операция

Основатель творческой группы «Митьки», художник Дмитрий Шагин сломал ногу, поскользнувшись на присыпанном снегом льду на Васильевском острове. Об этом накануне сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

«Дмитрий Шагин сломал ногу на Васильевском — на льду, чуть присыпанном снегом. К вопросу об уборке», — написал депутат в своем telegram-канале.

Как отметил Вишневский, художник около трех часов прождал около травмпункта приезда скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в Покровской больнице.

В разговоре с «Фонтанкой» депутат отметил, что сегодня врачи планируют прооперировать Шагина. «Он мне сказал, что ему вчера делали МРТ и сказали, что будут готовить его к операции. Видимо, нужно какое-то оперативное вмешательство для того, чтобы нога у него быстрее приходила в норму», — рассказал Борис Вишневский.

«Фонтанке» не удалось связаться с самим Дмитрием Шагиным.