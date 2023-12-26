Полиция Петербурга задержала подозреваемых в обмане блокадников и других пенсионеров

Сотрудники уголовного розыска петербургского главка полиции задержали шесть человек. Им вменяют обман двадцати пяти петербурженок, в числе которых — ветераны ВОВ и жительницы блокадного Ленинграда.



Подозреваемых отыскали в Петербурге, Рязанской и Московской областях. По версии следствия, мошенничеством они промышляли с сентября, сообщает 26 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Злоумышленники звонили пенсионеркам и представлялись медработниками. Женщин запугивали страшными заболеваниями и предлагали волшебные пилюли за бешеные деньги. Петербурженки платили за пустышки от 380 тысяч рублей до миллиона.

