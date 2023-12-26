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    Полиция Петербурга задержала подозреваемых в обмане блокадников и других пенсионеров

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    Сотрудники уголовного розыска петербургского главка полиции задержали шесть человек. Им вменяют обман двадцати пяти петербурженок, в числе которых — ветераны ВОВ и жительницы блокадного Ленинграда.

    Подозреваемых отыскали в Петербурге, Рязанской и Московской областях. По версии следствия, мошенничеством они промышляли с сентября, сообщает 26 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Злоумышленники звонили пенсионеркам и представлялись медработниками. Женщин запугивали страшными заболеваниями и предлагали волшебные пилюли за бешеные деньги. Петербурженки платили за пустышки от 380 тысяч рублей до миллиона.

    Возбуждены уголовные дела, объединенные в одно производство, общий ущерб превысил 3 миллиона рублей.

    «В настоящее время обвиняемые заключены под стражу. Имеются основания полагать, что они могут быть причастны к совершению более двадцати аналогичных деяний. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — сообщила Ирина Волк.

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    26382450126 Дек 2023 в 15:53
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