В Архангельске крановщик вызвал скорую помощь на высоту 46 метров

Архангельскому машинисту башенного крана стало плохо на высоте 46 метров. Он вызвал скорую помощь, но медики не смогли самостоятельного до него добраться. Об этом стало известно во вторник, 26 декабря, из сообщения Службы спасения имени И. А. Поливаного.

Крановщик почувствовал себя плохо накануне утром и обратился за помощью к медикам. Самостоятельно мужчина не мог спуститься вниз, а бригада скорой помощи не могла добраться до него без помощи спасателей.



К пострадавшему поднялся дежурный медик и спасатель из поисково-спасательной группы. Они спустили крановщика и передали его скорой помощи.

