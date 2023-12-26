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    Большой праздник для маленьких супергероев. Как программа «Передышка» создаёт новогоднее чудо для особенных детей

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    Фото: предоставлено АНО «Партнёрство каждому ребёнку»
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    Новый год — долгожданное событие для всех детей, ведь на веру в чудо и в Деда Мороза диагноз ребёнка никак не влияет. Однако у многих ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) возможность побывать на обычной городской ёлке, принять участие в массовых играх и конкурсах тоже очень ограничена. Но это не значит, что у них не будет своего волшебного праздника. Читайте, как программа «Передышка» создаёт новогоднее чудо для юных подопечных с инвалидностью.

    «Мам, когда я смогу ходить, я обязательно буду танцевать, и ещё запиши меня на карате!» — Мирославе всего семь, но она уже чётко знает, чего хочет. Помимо карате и танцев, в её списке — изучение языков и робототехники.

    Есть у Миры ещё одно желание, самое заветное: когда её друзья на празднике или дне рождения срываются с места и с весёлым гомоном куда-то бегут всей толпой, она мечтает побежать с ними.

    Однако сейчас исполнить это желание очаровательной голубоглазой девчонки не под силу даже самому могущественному из волшебников — у Миры ДЦП, так что пока передвигаться она может только с помощью взрослых и при поддержке специальных конструкций, удерживающих ножки. Успех её реабилитации зависит лишь от её упорства и неустанной поддержки родных и специалистов.

    Мирослава
    МирославаФото: предоставлено АНО «Партнёрство каждому ребёнку»
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    Зато в наших с вами силах подарить Мирославе и десяткам других ребят с инвалидностью яркий, добрый и запоминающийся новогодний праздник — волшебную «Ёлку Ангелов».

    «Ёлку Ангелов» петербургская АНО «Партнерство каждому ребёнку» проводит каждый год. Участие в ней принимают ребята из программы «Передышка», которая помогает семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.

    «Передышку» организация разработала и внедрила в практику в 2009 году, чтобы у мам и пап, воспитывающих особенных детей, была возможность отдохнуть, восполнить внутренние ресурсы, которые необходимы для продолжения борьбы за здоровье своих детей, за их возможность найти своё место в обществе.

    «Появление «Передышки» поменяло жизнь нашей семьи, — рассказывает мама Миры Надежда. — Когда врачи говорят: «Молитесь, чтобы ребёнок хотя бы ползал и понимал вас», — нужно много сил, чтобы не сдаться. И ещё больше — чтобы спустя несколько лет этот ребёнок поступил в обычную школу, сдав все тесты выше нормы. И начал делать первые шаги. Я искренне благодарна «Передышке» за поддержку на этом пути».

    За долгие годы у «Передышки» сложилось немало добрых и красивых традиций, но в организации признаются: «Ёлка Ангелов» — самая любимая. Подготовка к ней начинается задолго до Нового года. Ребята из программы вместе с родителями готовят новогодние открытки, в которых пишут о своих желаниях. В этом году Деду Морозу отправлено 140 открыток.

    Их получают сотрудники компаний-партнёров проекта и с радостью и трепетом перевоплощаются в новогодних волшебников, чтобы каждый ребёнок на «Ёлке Ангелов» получил именно то, о чём мечтал. А команда «Передышки» совместно с партнёрами каждый год готовит инклюзивную новогоднюю программу.

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    В этом году юных гостей ёлки ждут интерактивные развлечения и весёлые конкурсы, встреча с самым настоящим фокусником, новогоднее представление с участием сказочных героев и, конечно, встреча с Дедом Морозом, который привезёт для них долгожданные подарки. А мальчикам и девочкам, которые не смогут прийти на праздник, подарки доставят домой.

    Такие праздники очень важны для детей с инвалидностью, ведь на протяжении года им приходится много трудиться и преодолевать себя на пути к улучшениям. И положительные, светлые эмоции способны им в этом помочь.

    «Бывает, Мирослава на занятиях плачет от боли, — делится Надежда. — У неё смешанный тонус мышц: одни перенапряжены, другие слишком расслаблены. Чтобы выровнять ситуацию, она проходит множество процедур. Но без боли, увы, каких-то ощутимых результатов, действительно, невозможно достичь. И Мира в этом смысле — невероятный боец. Она может терпеть столько, сколько не каждый взрослый вытерпит! И хотя я иногда «строжу» её в профилактических целях, в глубине души каждый день поражаюсь тому, что она делает и как! Клянусь, я не подозревала, что такой маленький человек способен на столь сильные вещи, это невообразимо, словами не описать, насколько она для меня супергерой!»

    Помочь сделать праздник для Мирославы и других маленьких супергероев увлекательным, весёлым и ярким могут все желающие. Для этого достаточно перейти по ссылке https://p4ec.ru/donate/, нажать кнопку «Хочу помочь» и перевести любую комфортную сумму. Средства будут направлены на организацию праздника и оплату работы профессиональных артистов, имеющих опыт взаимодействия с детьми с ОВЗ.

    Подарите ребятам из «Передышки» новогоднее чудо, а себе — удовольствие от доброго и очень важного дела!

    АНО «Партнёрство каждому ребёнку», для «Фонтанки.ру»

    Фото: предоставлено АНО «Партнёрство каждому ребёнку»
    Мирослава
    МирославаФото: предоставлено АНО «Партнёрство каждому ребёнку»

    Автономная некоммерческая организация «Партнерство каждому ребенку» с 2009 года работает в области профилактики и предотвращения социального сиротства. Оказывает на безвозмездной основе социальные услуги детям и их семьям, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации с целью предотвращения утраты детьми попечения родителей и попадания в интернатные учреждения даже на короткое время. АНО «Партнёрство каждому ребёнку» финансируется на средства, полученные от грантов, частных и корпоративных пожертвований.

    Одним из важнейших направлений деятельности является программа «Передышка». Благодаря ей ежегодно более 100 семей, воспитывающих детей с различными нарушениями, бесплатно получают услуги специально подготовленных социальных помощников. Это позволяет родителям высвободить несколько часов, чтобы заняться неотложными делами, получить медицинскую помощь, провести время с другими своими детьми или просто отдохнуть. Программа крайне актуальна для одиноких мам и пап, ведь отсутствие поддержки значительно повышает риск отказа от ребёнка и его попадания в детский дом. «Передышка» направлена на профилактику родительского выгорания, поддержку и повышение качества жизни таких семей и в конечном итоге на сохранение родного окружения для особенного ребенка.

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