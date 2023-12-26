Графический дизайн и техподдержка: эксперты рассказали, в каких сферах бизнес применяет искусственный интеллект

Искусственный интеллект стал главным трендом уходящего года в сфере информационных технологий. Представители IT-индустрии рассказывают, что в 2024 году основной фокус бизнеса будет смещаться на максимальное применение искусственного интеллекта в работе.
«Конечно, мы считаем, что основной тренд в развитии сферы IT — это генеративные нейронные сети, — комментирует руководитель техдепартамента компании Megagroup.ru Денис Федоров. — Они используются уже какое-то количество десятков лет во многих устройствах, просто разработчики это нигде не афишировали, а подавали как некое умное приложение. Все бы так и шло, пока не появился ChatGPT 3.5, который произвел Wow-эффект и вызвал глобальный общественный спрос на генеративные нейронные сети».
По его словам, большинство компаний не могут себе позволить заниматься разработками собственных генеративных сетей, но при этом нацелены на то, чтобы интегрировать существующие генеративные сети в оптимизацию своих бизнес-процессов, создать удобный интерфейс с полезными фичами для пользователей и повысить качество обслуживания клиентов.
Использование нейросетей позволяет повысить производительность труда и эффективность работы, снижает стоимость разработки проектов для клиентов и оптимизирует затраты, подчеркнули в компании. Так, среди сфер применения в Megaroup.ru отметили техподдержку клиентов и графический дизайн. Так, для оптимизации работы операторов техподдержки и увеличения объема обрабатываемых запросов компания обучает бота на основе ИИ — он помогает найти клиентам нужную информацию о работе сервиса и решении проблемы, даже если вопрос неправильно сформулирован, за счет понимания контекста проблемы. А интеграция ChatGPT во внутреннюю систему работы компании освобождает копирайтеров от дополнительной нагрузки по написанию текста, при этом процесс работы находится под контролем контент-менеджера. Дизайнеры используют ИИ для создания необычных креативов, что используется, например, в рекламе.
«Из последних проектов, в которых была задействована нейросеть Midjourney, — это спецпроект по переносу Барби и Оппенгеймера на территорию России, — рассказали в компании. — Интернет-магазины были открыты на основе каталога готовых решений, но вся визуальная составляющая витрины, генерация товаров и оформление основного лендинга — плод работы ИИ».
При этом, несмотря на опасения ряда экспертов, полноценно ИИ не может заменить сотрудников, так как он не автоматизирован настолько, чтобы самостоятельно создавать себе подсказки, ведущие к ожидаемому результату. Поэтому работа ИИ должна корректироваться и при необходимости дополняться живым и опытным специалистом.