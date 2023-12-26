Графический дизайн и техподдержка: эксперты рассказали, в каких сферах бизнес применяет искусственный интеллект

Искусственный интеллект стал главным трендом уходящего года в сфере информационных технологий. Представители IT-индустрии рассказывают, что в 2024 году основной фокус бизнеса будет смещаться на максимальное применение искусственного интеллекта в работе.

«Конечно, мы считаем, что основной тренд в развитии сферы IT — это генеративные нейронные сети, — комментирует руководитель техдепартамента компании Megagroup.ru Денис Федоров. — Они используются уже какое-то количество десятков лет во многих устройствах, просто разработчики это нигде не афишировали, а подавали как некое умное приложение. Все бы так и шло, пока не появился ChatGPT 3.5, который произвел Wow-эффект и вызвал глобальный общественный спрос на генеративные нейронные сети».