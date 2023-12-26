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    В Петербурге днём может выглянуть солнце, а ночью станет морозно

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    «На погодных фронтах без перемен», — пишет про погоду Петербурга утром 26 декабря ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. А на таблице ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» — выглядывающее из-за облаков солнце.

    Скриншот с сайта ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
    Скриншот с сайта ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
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    По прогнозу СЗ УГМС, 26 декабря в городе облачная, днем с прояснениями погода, небольшой снег, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 4–6 градусов, днем составит минус 2–4. На дорогах гололедица.

    Синоптическую ситуацию в регионе формирует обширная зона пониженного атмосферного давления. Впрочем, сегодня давление будет расти и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В ночь на завтра ожидается до минус 6, а местами и до минус 10 градусов, днём минус 3–5. Временами небольшой снег.

    Скриншот с сайта ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
    Скриншот с сайта ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

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