Путин подписал закон, разрешающий управлять снегоходом и квадроциклом с правами категорий А и В1

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение доступа к управлению мотовездеходной техникой, передает 25 декабря РИА Новости. Как сообщает агентстсво со ссылкой на Минэкономразвития России, ранее для управления снегоходом необходимо было открывать категорию — получать удостоверение тракториста-машиниста, выдаваемое после экзаменов.



Теперь же управлять снегоходом, квадроциклом и другой мотовездеходной техникой можно на основании водительских прав категории А и B1 «без дополнительных условий». На основании прав категории В, С и D арендовать такие ТС можно после инструктажа, не выезжая при этом на дороги общего пользования.

