Путин подписал закон, разрешающий управлять снегоходом и квадроциклом с правами категорий А и В1

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение доступа к управлению мотовездеходной техникой, передает 25 декабря РИА Новости. Как сообщает агентстсво со ссылкой на Минэкономразвития России, ранее для управления снегоходом необходимо было открывать категорию — получать удостоверение тракториста-машиниста, выдаваемое после экзаменов.
Теперь же управлять снегоходом, квадроциклом и другой мотовездеходной техникой можно на основании водительских прав категории А и B1 «без дополнительных условий». На основании прав категории В, С и D арендовать такие ТС можно после инструктажа, не выезжая при этом на дороги общего пользования.
В Минэкономразвития считают, что эта мера сыграет на развитие туризма — позволит гостям более интересно и насыщенно проводить время на отдыхе.
Как передает РИА Новости, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что новый закон выводит в легальное поле целый сегмент рынка.