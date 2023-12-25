Петербургский ФК «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Белграде

Чемпионы России и Сербии договорились о проведении товарищеской встречи 23 марта в Белграде. Игра пройдет на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21:00 по петербургскому времени, сообщает 25 декабря пресс-служба ФК «Зенит» в своем telegram-канале.

«Зенит» и «Црвена Звезда» связывают давние дружеские отношения. Предстоящий матч является частью утвержденного в 2022 году плана сотрудничества между клубами.

В рамках этого плана стороны намерены проводить регулярные товарищеские матчи между основными командами, а также организовывать стажировки футболистов и тренеров, обмениваться опытом в области медицины и управления, а также проводить совместные мероприятия в области коммерции и маркетинга.