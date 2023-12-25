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    «По техническим причинам». В московском кинотеатре «Октябрь» отменили премьеру новогодней комедии от ТНТ

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    В московском кинотеатре «Октябрь» 25 декабря не состоялась премьера новогоднего ремейка от канала ТНТ «Иван Васильевич меняет всё!». Как пишет портал MSK1.RU, показ фильма организаторы отменили «по техническим причинам». На премьере должны были присутствовать снявшиеся в проекте Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис.

    Не совсем понятно, о какого рода «технических причинах» отмены сеанса говорят организаторы. Вечером 25 декабря появились сообщения, что московский кинотеатр «Октябрь» обесточен. Впрочем, по данным MSK1.RU, свет отключили позже, чем стало известно об отмене премьеры.

    До этого в московском ЦУМе сегодня тоже отключили электричество, сообщали читатели MSK1.RU. Всех посетителей эвакуировали.

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