    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, вос

    736мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.97eur101.58

    Биржевой мост разведут в Петербурге ночью

    888
    3 комментария

    В центре Петербурга продолжается межнавигационное обслуживание переправ через Неву. В ночь с 25 на 26 декабря для техработ разведут один мост.

    С 2:00 до 4:55 26 декабря запланирована технологическая разводка Биржевого моста, сообщает пресс-служба CПб ГБУ «Мостотрест». При этом непосредственно развести и навести переправу могут не точно в указанное время, а в пределах этого промежутка.

    Напомним, что 30 ноября в Петербурге закрылся сезон навигации по Неве и теперь проводят технологические разводки для обслуживания оборудования и конструкций. Оперативную информацию о разводках мостов публикуют на сайте «Мостотреста» и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургРазводка моста
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close