Биржевой мост разведут в Петербурге ночью

В центре Петербурга продолжается межнавигационное обслуживание переправ через Неву. В ночь с 25 на 26 декабря для техработ разведут один мост.



С 2:00 до 4:55 26 декабря запланирована технологическая разводка Биржевого моста, сообщает пресс-служба CПб ГБУ «Мостотрест». При этом непосредственно развести и навести переправу могут не точно в указанное время, а в пределах этого промежутка.

Напомним, что 30 ноября в Петербурге закрылся сезон навигации по Неве и теперь проводят технологические разводки для обслуживания оборудования и конструкций. Оперативную информацию о разводках мостов публикуют на сайте «Мостотреста» и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».