Вместо закуски покромсал компаньона. Постоялец петербургского отеля едва не лишился носа и уха

Вечер за бутылкой горячительного едва не завершился трагедией в апарт-отеле на улице Орджоникидзе в Петербурге. Пара постояльцев что-то не поделили в ходе распития, в результате чего один из них схватился за нож.
Как рассказали в пресс-службе ГУ Росгвадии 25 декабря, отряд вневедомственной охраны прибыл на место накануне в двенадцатом часу вечера после нажатия тревожной кнопки. В отеле находился истекающий кровью потерпевший. По данным «Фонтанки», собутыльник нанес ему удары ножом в область шеи, носа и уха. По всей видимости, намерения у нападавшего были серьезные.
Агрессора в итоге доставили в 33 отдел полиции, мужчина уже ранее осуждался.