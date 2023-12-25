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    Вместо закуски покромсал компаньона. Постоялец петербургского отеля едва не лишился носа и уха

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    Вечер за бутылкой горячительного едва не завершился трагедией в апарт-отеле на улице Орджоникидзе в Петербурге. Пара постояльцев что-то не поделили в ходе распития, в результате чего один из них схватился за нож.

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    Как рассказали в пресс-службе ГУ Росгвадии 25 декабря, отряд вневедомственной охраны прибыл на место накануне в двенадцатом часу вечера после нажатия тревожной кнопки. В отеле находился истекающий кровью потерпевший. По данным «Фонтанки», собутыльник нанес ему удары ножом в область шеи, носа и уха. По всей видимости, намерения у нападавшего были серьезные.

    Агрессора в итоге доставили в 33 отдел полиции, мужчина уже ранее осуждался.

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