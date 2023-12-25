Пробки в Петербурге доросли до аномальных 7 баллов, юг города замер в заторах

Загруженность дорог в Петербурге уже днем 25 декабря доросла до вечерних значений. К 16 часам она составила 7 баллов вместо обычных для этого времени пяти.
По данным «Яндекс.Карт», наиболее плотные заторы сконцентрированы в южной части Петербурга. Внутреннее кольцо КАД стоит от Софийской улицы до ЗСД, пробка растянулась почти на 8 километров. Волхонское шоссе стоит со стороны Пулковского шоссе к Таллинскому шоссе, Красносельское шоссе в Горелово замерло в направлении Петербурга. На внешнем кольце КАД скопился затор между Ропшинским шоссе и Новосельем.
На картах сообщают о перекрытии участка на юге КАД, юге ЗСД, Кубинской улицы на перекрестке с Благодатной улицей и проспекта Стачек в районе «Автово». По данным «Яндекс.Пробок», на участке Кубинская улица — Митрофаньевское шоссе загруженность дороги в центр достигла 10 баллов вместо обычных трех. На 1 балл меньше пробка на проспекте Маршала Жукова из центра.
Пробки наблюдаются и в центре Петербурга. Невский проспект и соседние улицы стоят между Садовой и Большой Морской улицами. На Садовой улице и набережной Лебяжьей канавки — плотный затор от Невского в сторону Дворцовой набережной. Каменноостровский проспект встал в сторону центра.
Пробки на петербургских дорогах начали уплотняться с обеда. Утром наблюдались обычные 6 баллов. Отметим, что в декабре традиционно движение днем становится плотнее обычного, а утром — чуть свободнее.