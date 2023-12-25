Пробки в Петербурге доросли до аномальных 7 баллов, юг города замер в заторах

Загруженность дорог в Петербурге уже днем 25 декабря доросла до вечерних значений. К 16 часам она составила 7 баллов вместо обычных для этого времени пяти.



По данным «Яндекс.Карт», наиболее плотные заторы сконцентрированы в южной части Петербурга. Внутреннее кольцо КАД стоит от Софийской улицы до ЗСД, пробка растянулась почти на 8 километров. Волхонское шоссе стоит со стороны Пулковского шоссе к Таллинскому шоссе, Красносельское шоссе в Горелово замерло в направлении Петербурга. На внешнем кольце КАД скопился затор между Ропшинским шоссе и Новосельем.