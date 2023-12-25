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    Произошел обмен. В Москве арестовали участника секс-вечеринки свингеров

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    Лефортовский районный суд арестовал на 15 суток Андрея Журавлева, участника секс-вечеринки свингеров, которая прошла в одном из столичных ТРК. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

    Уточняется, что вечеринка проходила в торговом центре «Фэвори» на Волгоградском проспекте. Там расположена сауна для тех, кто не прочь поменяться половыми партнерами. Журавлева же оштрафовали за мелкое хулиганство. Он, мол, грубо нарушал общественный порядок и ругался матом.

    Телеграм-каналы сообщают, что матерился Журавлев, когда в сауну по сообщению очевидцев нагрянули силовики. По итогам этого визита несколько десятков участников оргии были доставлены в отдел.

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