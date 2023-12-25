Коты, телефон и куклы: у Манежа установили елку с игрушками, созданными в рамках инклюзивного арт-проекта

На площадке рядом с Центральным выставочным залом «Манеж» уставили елку, украшенную неожиданными для Нового года предметами: здесь есть куклы, коты, телефон, аудиокассета и даже телевизионные сетки. Все это — работы объединения «Новые городские художники», отразившие в игрушках свои представления о домашнем уюте.
Инклюзивный арт-проект реализовали совместно компания «Газпром нефть» и ЦВЗ «Манеж». С его помощью получилось показать творчество самобытных художников, которые живут и творят в интернатах и реабилитационных центрах Петербурга и Ленобласти. Среди авторов — Марина Монка, Виталий Чистяков, Юра Снегирь, Люся Морошкина и ZOIKA, кураторы проекта — Евгения Штиль и Стас Багс.
Кроме елки здесь разместился еще один арт-объект — зеркальный многогранник с мультимедийным экраном. На нем показывают ролики еще одного инклюзивного проекта — «Делись энергией вдохновения», героями которого стали спортсмены Специальной олимпиады России, рассказывающие о том, что дает им энергию и волю к победе.
Директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова рассказала, что в этом году в выставочном зале уделяли особое внимание инклюзивным мероприятиям и стремились сделать Манеж доступной средой.
«Мы решили дополнить традиционную инсталляцию современным мультимедийным объектом и показать жителям и гостям Санкт-Петербурга грани творчества людей с непростой судьбой, которые умеют находить энергию в спорте и искусстве и способны заряжать ей других», — добавила Екатерина Красавцева, начальник управления маркетинговых коммуникаций «Газпром нефти».