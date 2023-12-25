В Петербурге женщина похоронила сестру в закрытом гробу из-за мошенника

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор владельцу компании по ремонту авто, который решил оказать ритуальные услуги, чтобы подзаработать. Суд назначил ему 5 лет условно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 25 декабря.



В январе 2022 года мужчина, будучи гендиректором компании по обслуживанию и ремонту автомобилей, сообщил петербурженке, у которой умерла сестра, что компания может оказать услуги по подготовке тела для прощания и кремации. При этом компания не имела таких полномочий. Переписка велась через WhatsApp. Обвинение полагает, что подсудимый делал все из корыстных побуждений с целью хищения денег.