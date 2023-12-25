В Петербурге женщина похоронила сестру в закрытом гробу из-за мошенника

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор владельцу компании по ремонту авто, который решил оказать ритуальные услуги, чтобы подзаработать. Суд назначил ему 5 лет условно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 25 декабря.
В январе 2022 года мужчина, будучи гендиректором компании по обслуживанию и ремонту автомобилей, сообщил петербурженке, у которой умерла сестра, что компания может оказать услуги по подготовке тела для прощания и кремации. При этом компания не имела таких полномочий. Переписка велась через WhatsApp. Обвинение полагает, что подсудимый делал все из корыстных побуждений с целью хищения денег.
После этого мужчина направил к родственнице умершей агента по оказанию ритуальных услуг, который действовал по договоренности и не подозревал о намерениях гендиректора. Он оформил договор, который подразумевал, что компания обязуется оказать ритуальные услуги. Документ включал предоставление гроба, одежды для усопшей, обуви, доставку, транспортные услуги, оформление похорон, кремацию, отпевание. Общая сумма составила 60 тысяч рублей.
Затем гендиректор от лица заказчицы обратился за кремацией тела умершей, но не в Крематорий Петербурга, как обещалось, а в «Мемориальную компанию силовых структур». При этом похороны, по настоянию обвиняемого, проходили без открытия гроба. Как пояснили в пресс-службе судов, все потому, что обвиняемый не до конца выполнил услуги, положенные по договору, и во многом сэкономил.
После этого сестра умершей передала деньги агенту, который затем отдал их гендиректору компании. Тот распорядился деньгами по своему усмотрению. Известно, что мужчина совершил аналогичное преступление и похитил деньги потерпевшего на сумму 128 тысяч рублей. Следствие полагает, что у подсудимого есть коррупционные связи в правоохранительных органах.
Обвиняемый признал вину и возместил ущерб. Суд признал его виновным в двух эпизодах мошенничества (часть 3 статьи 159 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.