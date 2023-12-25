Эксперты: в 2023 году в новостройках Петербурга и области продадут больше квартир, чем в 2022 году

Продажи на первичном рынке Петербурга и области как по числу сделок, так и по выручке в 2023 году превысят показатели прошлого года. По мнению аналитиков ГК «Ленстройтрест», во многом это стало возможно за счет роста спроса на новостройки за КАДом, где появилось много нового предложения по ценам ниже, чем в городской черте.
По мнению генерального директора операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Дениса Заседателева, в Петербурге довольно долгие сроки согласования разрешительной документации и дефицит участков под застройку, все вместе это замедляет вывод нового предложения на рынок, а также приводит к росту цен.
—В Ленобласти ситуация принципиально другая: туда пришло много сильных игроков, в том числе федеральных застройщиков с проектами комплексного освоения, — говорит он. — Выросло качество новостроек, социальная инфраструктура строится одновременно с первыми очередями, а не по остаточному принципу, как было раньше. Ну и цены заметно ниже, чем в Петербурге, — и все это сказалось на спросе.