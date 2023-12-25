Школьник из Петербурга получил удар ножом, приехав на дачу к другу. В нём видят покушение на убийство

В Петербурге врачи детской больницы Святой Марии Магдалины спасают десятиклассника после загородного отдыха. Выходные на даче привели его в реанимацию, а товарища — под следствие.



Информация о юноше с ножевым ранением поступила в экстренные службы накануне около трёх часов ночи, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 25 декабря. Помощь ждали на автозаправке у «МЕГИ Парнас».



Скорая увезла в больницу 17-летнего десятиклассника из Фрунзенского района с проникающим ранением живота, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Школьник был в тяжёлом состоянии.

