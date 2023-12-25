Школьник из Петербурга получил удар ножом, приехав на дачу к другу. В нём видят покушение на убийство

В Петербурге врачи детской больницы Святой Марии Магдалины спасают десятиклассника после загородного отдыха. Выходные на даче привели его в реанимацию, а товарища — под следствие.
Информация о юноше с ножевым ранением поступила в экстренные службы накануне около трёх часов ночи, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 25 декабря. Помощь ждали на автозаправке у «МЕГИ Парнас».
Скорая увезла в больницу 17-летнего десятиклассника из Фрунзенского района с проникающим ранением живота, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Школьник был в тяжёлом состоянии.
Как выяснили полицейские, он уехал из города с двумя 16-летними приятелями в посёлок Орехово, где отец одного из них арендовал дом. По информации «Фонтанки», оба юноши также живут во Фрунзенском районе, учатся на первом курсе разных колледжей.
Около часа ночи молодые люди отправились на прогулку. Грелись алкоголем, но через три километра променад перестал быть приятным. По предварительной информации, взгляды двух гостей разошлись настолько, что на обочине трассы А-121 «Сортавала» в Куйвозовском сельском поселении 16-летний схватился за нож.
Следственный комитет Ленобласти квалифицировал случившееся как покушение на убийство. Следователи считают, что довести начатое до конца подростку помешал 16-летний приятель и помощь, вовремя оказанная пострадавшему.
Всю юную компанию вместе с единственным взрослым, который и позвонил в экстренные службы, полицейские застали в Mitsubishi на заправке.
16-летний подозреваемый задержан на двое суток, следствие намерено просить суд отправить его под стражу.