С акцентом на комфорт. Чем привлекают покупателей новые «английские» дома

Тем, кто в праздничные дни выбирает квартиру в петербургских новостройках, стоит обратить внимание на ЖК «Байрон»*, проект Компании Л1. В декабре девелопер получил для него заключение о соответствии. Ввод в эксплуатацию — совсем близко.



Документ, выданный Госстройнадзором, подтверждает, что жилой комплекс соответствует требованиям технических регламентов, энергоэффективности и экологической экспертизы.



Напомним, что ЖК «Байрон» — завершающий элемент английского квартала Компании Л1, расположенного в Выборгском районе. Комплекс состоит из двух корпусов высотой от 3 до 27 этажей и обращен к улице Кустодиева. Вот пять причин выбрать для новоселья ЖК «Байрон».



Планировки на любой вкус. Здесь можно найти самые разные квартиры — от студий до трехкомнатных. В их числе есть и жилье нестандартного формата — с зимними садами и гардеробными. С верхних этажей открываются прекрасные виды на город, парки, озера и даже ближайшие пригороды. Покупатели могут выбрать вариант отделки: предчистовую или полную «под ключ».



Почти все — в доме. На первых этажах новостройки предусмотрены коммерческие помещения, ниже — подземный паркинг, рассчитанный на 546 автомобилей. Родители смогут оставлять детский транспорт в колясочных, где найдется место и для самокатов с велосипедами. Важный плюс проекта — современные скоростные лифты и удобные общие помещения, отличающиеся лаконичным дизайном.



Приватная внутренняя территория. Сюда не смогут попасть посторонние, за безопасностью будет следить специальная служба. Во дворе комплекса организуют благоустроенное пространство для отдыха с площадками для детей и взрослых, газонами и клумбами. Кроме того, жители будут пользоваться общей развлекательной зоной внутри квартала. На территории площадью два гектара девелопер планирует разместить спортивное и игровое оборудование, беговые и велосипедные дорожки, зоны отдыха.



Полезное окружение. В шаговой доступности от ЖК «Байрон» есть школы, детские сады, поликлиники для взрослых и детей, многочисленные магазины. Также к услугам жителей — инфраструктура соседнего ЖК «Лондон Парк»: на его территории находятся большой торгово-развлекательный комплекс и физкультурно-оздоровительный центр с двумя бассейнами.



Петербург — рядом. От ЖК «Байрон» удобно добираться до других районов города. Станция метро «Проспект Просвещения» — всего в 20 минутах пешком, до «Гражданского проспекта» — 10 минут на общественном транспорте. Автомобилисты попадут в центр города за 20 минут, а на КАД — за 5.