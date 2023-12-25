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    С акцентом на комфорт. Чем привлекают покупателей новые «английские» дома

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    Фото: iStock
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    Тем, кто в праздничные дни выбирает квартиру в петербургских новостройках, стоит обратить внимание на ЖК «Байрон»*, проект Компании Л1. В декабре девелопер получил для него заключение о соответствии. Ввод в эксплуатацию — совсем близко.

    Документ, выданный Госстройнадзором, подтверждает, что жилой комплекс соответствует требованиям технических регламентов, энергоэффективности и экологической экспертизы.

    Напомним, что ЖК «Байрон» — завершающий элемент английского квартала Компании Л1, расположенного в Выборгском районе. Комплекс состоит из двух корпусов высотой от 3 до 27 этажей и обращен к улице Кустодиева. Вот пять причин выбрать для новоселья ЖК «Байрон».

    Планировки на любой вкус. Здесь можно найти самые разные квартиры — от студий до трехкомнатных. В их числе есть и жилье нестандартного формата — с зимними садами и гардеробными. С верхних этажей открываются прекрасные виды на город, парки, озера и даже ближайшие пригороды. Покупатели могут выбрать вариант отделки: предчистовую или полную «под ключ».

    Почти все — в доме. На первых этажах новостройки предусмотрены коммерческие помещения, ниже — подземный паркинг, рассчитанный на 546 автомобилей. Родители смогут оставлять детский транспорт в колясочных, где найдется место и для самокатов с велосипедами. Важный плюс проекта — современные скоростные лифты и удобные общие помещения, отличающиеся лаконичным дизайном.

    Приватная внутренняя территория. Сюда не смогут попасть посторонние, за безопасностью будет следить специальная служба. Во дворе комплекса организуют благоустроенное пространство для отдыха с площадками для детей и взрослых, газонами и клумбами. Кроме того, жители будут пользоваться общей развлекательной зоной внутри квартала. На территории площадью два гектара девелопер планирует разместить спортивное и игровое оборудование, беговые и велосипедные дорожки, зоны отдыха.

    Полезное окружение. В шаговой доступности от ЖК «Байрон» есть школы, детские сады, поликлиники для взрослых и детей, многочисленные магазины. Также к услугам жителей — инфраструктура соседнего ЖК «Лондон Парк»: на его территории находятся большой торгово-развлекательный комплекс и физкультурно-оздоровительный центр с двумя бассейнами.

    Петербург — рядом. От ЖК «Байрон» удобно добираться до других районов города. Станция метро «Проспект Просвещения» — всего в 20 минутах пешком, до «Гражданского проспекта» — 10 минут на общественном транспорте. Автомобилисты попадут в центр города за 20 минут, а на КАД — за 5.

    Фото: iStock
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    Кроме того, до конца года для покупателей действуют акции,** которые делают ЖК «Байрон» еще привлекательней.

    Все, кто приобретет в это время любую квартиру или коммерческое помещение, получат годовой абонемент в фитнес-клуб на территории квартала.

    Также застройщик дарит всем новоселам предчистовую отделку (white box), а к некоторым квартирам прилагается и бесплатная чистовая. Согласитесь, хороший бонус, помогающий ускорить переезд и потратить меньше сил на ремонт.

    При единовременной 100-процентной оплате или покупке квартиры с помощью ипотеки предоставляется скидка 8% — приятная экономия для людей, вкладывающих значительную часть личного бюджета в новое жилье

    Ну а в качестве вишенки на торте Компания Л1 приготовила для будущих жителей ЖК «Байрон» приятные сувениры — в благодарность за покупку и для хорошего настроения. Какие именно — можно будет узнать уже в офисе продаж застройщика.

    *ЖК «Байрон» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    **Сроки проведения всех акций: с 1декабря по 10 января 2024 года. Организатор акций: ООО «Л1 Строительная Компания №1». Подробности по телефону 8 (812) 305 33 55 или по бесплатному телефону для звонков из регионов Российской Федерации 8 (800) 505 05 35.

    ООО «Л1 Строительная Компания №1», ИНН: 7810269443

    Фото: iStock
    Фото: iStock

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