В Москве насчитали около тысячи человек, отметивших столетний юбилей

В Москве насчитали около тысячи человек, возраст которых более ста лет. Многие из них живут очень активной жизнью, сообщила 25 декабря в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



По ее словам, продолжительность жизни «просела» в период пандемии коронавируса, но сейчас статистика растет. Средняя продолжительность жизни в столице составляет 78,2 года, но власти надеются выйти на планку в 80 лет.

При этом в столице около тысячи жителей, которые отметили столетний юбилей. Большое количество из них поддерживают активный образ жизни и участвуют в проекте «Московское долголетие».

