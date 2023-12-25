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    В Москве насчитали около тысячи человек, отметивших столетний юбилей

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    В Москве насчитали около тысячи человек, возраст которых более ста лет. Многие из них живут очень активной жизнью, сообщила 25 декабря в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

    По ее словам, продолжительность жизни «просела» в период пандемии коронавируса, но сейчас статистика растет. Средняя продолжительность жизни в столице составляет 78,2 года, но власти надеются выйти на планку в 80 лет.

    При этом в столице около тысячи жителей, которые отметили столетний юбилей. Большое количество из них поддерживают активный образ жизни и участвуют в проекте «Московское долголетие».

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