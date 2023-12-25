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    Создатели контента ВКонтакте заработали за год больше 5 миллиардов рублей

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    Авторы контента в социальной сети «ВКонтакте» заработали в 2023 году 5,5 миллиарда рублей. Это на 37 процентов выше, чем годом ранее, пишет 25 декабря ТАСС со ссылкой на данные официальных инструментов монетизации.

    Отмечается, что число пользователей, которые донатят авторам, также выросло — их стало на 56 процентов больше.

    Официальный инструмент «ВКонтакте» для финансовой поддержки авторов — VK Donut — теперь используют в два раза больше сообществ, которые с его помощью заработали за год 780 миллионов рублей.

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