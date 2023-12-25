В Новосибирске задержали серийного похитителя яиц

Серийный похититель шоколадных яиц задержан в Новосибирске. Мужчина охотился за «Kinder Сюрпризами» не один день и в конце концов был пойман. Об этом
Днем в воскресенье
В момент передачи преступника сотрудникам полиции, выяснилось, что он им уже знаком. Ранее мужчина неоднократно привлекался, в том числе за сотню похищенных «Kinder Сюрпризов». Яйца он воровал не ради игрушек, а ради перепродажи и приобретения наркотиков на вырученные деньги.
К слову, в момент совершения хищения мужчина, скорее всего, также находился в изменённом сознании, добавили в АБ «Гвардия».