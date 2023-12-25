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    В Новосибирске задержали серийного похитителя яиц

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    11 комментариев

    Серийный похититель шоколадных яиц задержан в Новосибирске. Мужчина охотился за «Kinder Сюрпризами» не один день и в конце концов был пойман. Об этом 25 декабря сообщает агентство безопасности «Гвардия».

    Днем в воскресенье 35-летний мужчина схватил у кассы четыре ячейки с яйцами и выскочил на улицу. За ним погнался гвардеец, охранявший магазин. Вскоре к нему присоединились бойцы группы быстрого реагирования, вместе они задержали похитителя сладостей.

    В момент передачи преступника сотрудникам полиции, выяснилось, что он им уже знаком. Ранее мужчина неоднократно привлекался, в том числе за сотню похищенных «Kinder Сюрпризов». Яйца он воровал не ради игрушек, а ради перепродажи и приобретения наркотиков на вырученные деньги.

    К слову, в момент совершения хищения мужчина, скорее всего, также находился в изменённом сознании, добавили в АБ «Гвардия».

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    Комментарии 11

    Гость25 Дек 2023 в 11:51
    Яйца - наше всё.
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    Гость25 Дек 2023 в 11:50
    деревня выходит.
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