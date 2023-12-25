В Красноярском крае подростка арестовали за 350 сообщений о минированиях

Юного жителя Ермаковского района Красноярского края задержали и арестовали по подозрению в лжеминированиях. Следствие полагает, что
По предварительной информации, в период с 2021 по 2023 год подросток при помощи IP-телефонии совершил более 350 заведомо ложных сообщений о минировании школ, органов госвласти, торговых центров, объектов транспортной инфраструктуры. Голос юноша менял с помощью программы. Утверждается, что всё это делалось за вознаграждение от третьих лиц.
Во время обыска у подростка изъяли банковские карты, планшет, ноутбук и мобильный телефон.