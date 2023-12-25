В Красноярском крае подростка арестовали за 350 сообщений о минированиях

Юного жителя Ермаковского района Красноярского края задержали и арестовали по подозрению в лжеминированиях. Следствие полагает, что 17-летний юноша был автором 350 сообщений о якобы заложенной бомбе. Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте), сообщает 25 декабря региональное МВД в телеграм-канале.



По предварительной информации, в период с 2021 по 2023 год подросток при помощи IP-телефонии совершил более 350 заведомо ложных сообщений о минировании школ, органов госвласти, торговых центров, объектов транспортной инфраструктуры. Голос юноша менял с помощью программы. Утверждается, что всё это делалось за вознаграждение от третьих лиц.

