    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    1 м/с, южн

    738мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.94eur101.29

    В Красноярском крае подростка арестовали за 350 сообщений о минированиях

    733
    7 комментариев

    Юного жителя Ермаковского района Красноярского края задержали и арестовали по подозрению в лжеминированиях. Следствие полагает, что 17-летний юноша был автором 350 сообщений о якобы заложенной бомбе. Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте), сообщает 25 декабря региональное МВД в телеграм-канале.

    По предварительной информации, в период с 2021 по 2023 год подросток при помощи IP-телефонии совершил более 350 заведомо ложных сообщений о минировании школ, органов госвласти, торговых центров, объектов транспортной инфраструктуры. Голос юноша менял с помощью программы. Утверждается, что всё это делалось за вознаграждение от третьих лиц.

    Во время обыска у подростка изъяли банковские карты, планшет, ноутбук и мобильный телефон.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close