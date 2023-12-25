Очередной циклон понижает температуру в Петербурге

Последняя неделя 2023 года в Петербурге начинается с лёгкого мороза и небольшого снега.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 декабря в городе будет облачная погода, временами небольшой снег, ветер слабый. Температура воздуха в течение суток -2...-4 градуса. На дорогах гололедица.
Синоптическая ситуация в регионе формируется под влиянием передней части очередного атлантического циклона. Атмосферное давление будет падать и составит 736 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В следующие два дня тоже облачно, временами снег. Температура будет постепенно снижаться. Завтра в течение суток -3...-5 градусов, ночью в окрестностях местами до -8. А в среду ночью -5...-7, в окрестностях местами до -10 градусов.