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    Очередной циклон понижает температуру в Петербурге

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    Последняя неделя 2023 года в Петербурге начинается с лёгкого мороза и небольшого снега.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 декабря в городе будет облачная погода, временами небольшой снег, ветер слабый. Температура воздуха в течение суток -2...-4 градуса. На дорогах гололедица.

    Синоптическая ситуация в регионе формируется под влиянием передней части очередного атлантического циклона. Атмосферное давление будет падать и составит 736 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В следующие два дня тоже облачно, временами снег. Температура будет постепенно снижаться. Завтра в течение суток -3...-5 градусов, ночью в окрестностях местами до -8. А в среду ночью -5...-7, в окрестностях местами до -10 градусов.

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