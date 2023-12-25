Забудьте про деньги и гели для душа! Эксперт рассказала, какие подарки не стоит дарить на Новый год

Алена Агапова советует подумать о подарках заранее. В спешке вряд ли удастся купить что-то хорошее Фото: Алена Агапова; Ирина Шутько / E1.RU Поделиться Поделиться





До Нового года осталась неделя — многие уже выбрали подарки жене, мужу, детям, коллегам... Но если вы еще не определились с презентами, эти советы вам точно пригодятся. Как не ошибиться с выбором и не попасть в неловкую ситуацию накануне праздника, подробно рассказала эксперт по этикету Алена Агапова. Наши коллеги из E1.RU опубликовали ее колонку.

Нам в жизни часто приходится дарить подарки, но многие порой не задумываются, что же уместно дарить в том или ином случае. А ведь для этого и существует этикет подарков. И первое правило его гласит: «Готовьте подарок заранее — это принципиально!»

Готовить подарки заранее Мы все любим получать подарки, но при этом многие воспринимают сам процесс поиска-выбора для близких и друзей как тяжелую повинность. В спешке в пробках и магазинной суете народ в отчаянии и раздражении хватает что-нибудь, хоть слегка пригодное.

Поэтому всегда и везде держите глаза открытыми, независимо от даты события, поскольку тот самый идеальный дар может встретиться вам в любой момент.

Наравне с самим подарком важен и способ его вручения! Всегда следует подумать об истории и подтексте, продумать сценарий и реквизит для вручения. Обязательно следует упаковать подарок, ведь ничто так не может испортить впечатление, как «обертка». Даже самый дорогой презент потеряет ценность, если будет завернут в газету. Исключение — ностальгические подарки «с подтекстом» (Прим. ред.)

«Никогда не экономьте! Ни в количестве денежных средств, ни в фантазиях, ни в выражении чувств и внимания» Алена Агапова, эксперт по этикету

Упаковка важна не меньше самого подарка Фото: Марина Молдавская / E1.RU Поделиться Поделиться





Этикет допускает денежные знаки в качестве подарка, но это может быть расценено как отсутствие фантазии у дарителя. Хотя, с другой стороны, пожалуй, лучше получить конверт с деньгами, чем какой-либо нелепый сюрприз и испытать разочарование при этом. В любом случае выбор всегда остается за вами.

Что подарить начальнику? Не следует дарить шефу и коллегам то, что может вызвать неловкость или даже обиду в некоторых случаях. Не стоит дарить слишком дорогие подарки, поскольку они могут быть восприняты как подкуп.

Не стоит дарить: ювелирные украшения;

бытовую технику;

одежду, обувь и аксессуары;

животных, в том числе экзотических;

парфюмерию;

наборы для гигиены.

Такие подарки коллеги вряд ли оценят Филипп Сапегин / E1.RU Поделиться Поделиться





Рекомендуется выбирать подарок, который будет соответствовать увлечениям коллеги или руководителя. Если все-таки сомневаетесь, то лучшим вариантом будет остановить свой выбор на универсальных подарках:

канцелярские принадлежности, блокноты в кожаном переплете . Главное, на что следует обратить внимание, — это качество и стилистика, в которой они выполнены;

Главное, на что следует обратить внимание, — это качество и стилистика, в которой они выполнены; настольные наборы для кабинета. Здесь также следует обратить внимание, чтобы такой набор гармонично вписывался в интерьер;

Здесь также следует обратить внимание, чтобы такой набор гармонично вписывался в интерьер; интерьерные предметы, которые будут украшать или дополнять кабинет. Это могут быть статуэтки, картины, часы и т. д. ;

Это могут быть статуэтки, картины, часы и ; предмет, который непосредственно связан с увлечением коллеги или руководителя. К примеру, если коллега увлекается спортивными играми, то отличным выбором станет спортивный инвентарь.

Если отношения с руководителем или коллегой сложились более дружеские, вы занимаете с ним примерно одно социальное положение, то выбрать подарок будет гораздо проще, ведь многие табу можно смело отвергнуть.



Что подарить близким? И совсем иначе обстоят дела, когда вы дарите подарки друзьям, близким или родственникам. Здесь уже правила делового этикета не действуют, а значит, вариантов для выбора становится гораздо больше. В любом случае стоит помнить, что подарок — это своеобразный комплимент.

Самыми ценными считаются уникальные, авторские дары, изготовленные специально для адресата. Это может быть и праздничный пирог, и какой-то аксессуар, сделанный вручную, но обязательно хорошего качества. Ценность подарка зависит и от того, сколько вы потратили сил на то, чтобы его найти и оформить. Так мы можем показать, насколько нам дорог определенный человек, насколько мы его ценим и сколько личных усилий готовы вложить.

Искренне надеюсь, что мои советы помогут с поиском того самого идеального подарка. И помните: главное в этой истории — не столько подарок, сколько приятнейшие моменты его поиска, выбора и подготовки.

А вы когда покупаете новогодние подарки? Заранее, иногда в течение года В декабре, накануне праздника