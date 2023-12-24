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    ООН: богатые страны эксплуатируют развивающиеся за счет «зеленого перехода»

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    С помощью устаревших правил Всемирной торговой организации (ВТО) и «зеленого перехода» развитые страны эксплуатируют бедные и развивающиеся государства. Об этом в интервью Financial Times рассказала генсекретарь конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан, пишет РБК.

    «Зеленый переход» - стратегию, которая направлена на экологически чистую экономику, по мнению Гриспан, передовые страны используют для стимуляции своей экономики за счет экономики менее развитых стран. Таким образом у развитых государство больше возможностей для субсидирования «зеленых» областей и технологий.

    Кроме того, на пользу развитым государствам также играют и устаревшие правила ВТО, так как они запрещают политику, которую могли бы применять развивающиеся государства, добавила генсекретарь. Она привела в пример проигранный Индонезией спор с Евросоюзом. Индонезия в 2020 году запретила экспорт никелевой руды, так как страна хотела самостоятельно перерабатывать руду, что не понравилось странам ЕС.

    Также разрыв между бедными и богатыми странами становится еще больше и-за технологического разрыва, добавила Гриспан: «Страны, наименее подготовленные к цифровым технологиям, еще больше отстают в цифровом мире», - цитирует генсека издание.

    © Фонтанка.Ру

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