Правительство России одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, пишет 24 декабря РИА Новости.
«Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона
Как уточняется, поправки направлены на урегулирование вопросов, касающихся приобретения и прекращения статуса адвоката, обеспечения оснований для цифровизации адвокатской деятельности и интеграции информсистемы адвокатуры России для продуктивного межведомственного взаимодействия.