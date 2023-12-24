    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, с-з

    740мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.94eur101.29

    Правительство России одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности

    1940
    9 комментариев

    Правительство России одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, пишет 24 декабря РИА Новости.

    «Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 301952–8 "О внесении изменений в федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

    Как уточняется, поправки направлены на урегулирование вопросов, касающихся приобретения и прекращения статуса адвоката, обеспечения оснований для цифровизации адвокатской деятельности и интеграции информсистемы адвокатуры России для продуктивного межведомственного взаимодействия.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close