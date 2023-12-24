Правительство России одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, пишет 24 декабря РИА Новости.

«Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 301952–8 "О внесении изменений в федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Как уточняется, поправки направлены на урегулирование вопросов, касающихся приобретения и прекращения статуса адвоката, обеспечения оснований для цифровизации адвокатской деятельности и интеграции информсистемы адвокатуры России для продуктивного межведомственного взаимодействия.