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    В московском метро мужчина ранил ножом пассажира

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    Потасовка в вагоне московского метро на фиолетовой ветке закончилась поножовщиной, участники конфликта задержаны, полиция проводит проверку, сообщается 24 декабря на сайте «МВД Медиа».

    Конфликт произошел в вагоне электропоезда, следующего от станции метро «Китай-город» до станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии. В какой-то момент один из пассажиров достал предмет, похожий на нож. Оппонент, увидев его в руке, предпринял попытку выхватить, получив при этом резаную рану.

    В настоящее время при содействии пассажиров и сотрудников вневедомственной охраны правительства Москвы все участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

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