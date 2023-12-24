В Пулково задержали жителя Израиля. Интерпол помог установить, под каким именем его помнят в Петербурге

Мужчину, изменившего имя и фамилию, задержали в Петербурге. Десять лет назад его знакомый получил условный срок за разбой.
Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, накануне вечером в аэропорту Пулково задержали
Вернулся на родину петербуржец в декабре
По версии следствия, разбой задержанный совершал с напарником, которого осудили в 2012 году. Из приговора суда следует, что осужденный поймал машину у станции метро в Петербурге, попросил его подвезти, затем напал на водителя, угрожал ему газовым пистолетом. К автомобилю подошел напарник, представившись полицейским, он обыскал машину под предлогом поиска наркотиков. Забрал у водителя четыре тысячи рублей и потребовал еще 120 тысяч, сопроводив свои действия ударами по лицу потерпевшего.
Водитель обзвонил друзей, чтобы собрать нужную сумму, и повез агрессоров на назначенный адрес для получения денег. Там, увидев патрульную машину, вымогатели поспешили скрыться, одному удалось сбежать, а второй был задержан и осужден на три года условно.