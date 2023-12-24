В Пулково задержали жителя Израиля. Интерпол помог установить, под каким именем его помнят в Петербурге

Мужчину, изменившего имя и фамилию, задержали в Петербурге. Десять лет назад его знакомый получил условный срок за разбой.



Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, накануне вечером в аэропорту Пулково задержали 36-летнего петербуржца. Мужчину подозревают в разбое, совершенном в 2011 году. Тогда он успел покинуть страну и осесть в Израиле. Его объявили в федеральный и международный розыск.