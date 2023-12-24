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    В Пулково задержали жителя Израиля. Интерпол помог установить, под каким именем его помнят в Петербурге

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    8 комментариев

    Мужчину, изменившего имя и фамилию, задержали в Петербурге. Десять лет назад его знакомый получил условный срок за разбой.

    Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, накануне вечером в аэропорту Пулково задержали 36-летнего петербуржца. Мужчину подозревают в разбое, совершенном в 2011 году. Тогда он успел покинуть страну и осесть в Израиле. Его объявили в федеральный и международный розыск.

    Вернулся на родину петербуржец в декабре 2023-го через аэропорт в Адлере. Установить его личность помог Интерпол, так как мужчина успел сменить имя и фамилию. Сейчас он находится под арестом.

    По версии следствия, разбой задержанный совершал с напарником, которого осудили в 2012 году. Из приговора суда следует, что осужденный поймал машину у станции метро в Петербурге, попросил его подвезти, затем напал на водителя, угрожал ему газовым пистолетом. К автомобилю подошел напарник, представившись полицейским, он обыскал машину под предлогом поиска наркотиков. Забрал у водителя четыре тысячи рублей и потребовал еще 120 тысяч, сопроводив свои действия ударами по лицу потерпевшего.

    Водитель обзвонил друзей, чтобы собрать нужную сумму, и повез агрессоров на назначенный адрес для получения денег. Там, увидев патрульную машину, вымогатели поспешили скрыться, одному удалось сбежать, а второй был задержан и осужден на три года условно.

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    Комментарии 8

    Гость24 Дек 2023 в 16:03
    условно ...мда....
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