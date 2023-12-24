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    Петербурженка рассказала о насилии над четвероклассницами в арке дома в центре города

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    Уголовное дело о насилии над девочками расследуют в следственном отделе Центрального района Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 декабря.

    Производство возбудили после заявления 46-летней петербурженки. Она рассказала, что в арке дома на Пушкинской улице девятилетняя дочь с десятилетней подругой подверглись насилию со стороны незнакомого мужчины. Девочки учатся в четвертом классе.

    23 декабря был задержан 44-летний приезжий из Узбекистана. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

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