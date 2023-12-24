Петербурженка рассказала о насилии над четвероклассницами в арке дома в центре города

Уголовное дело о насилии над девочками расследуют в следственном отделе Центрального района Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 декабря.
Производство возбудили после заявления
23 декабря был задержан
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Уголовное дело о насилии над девочками расследуют в следственном отделе Центрального района Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 декабря.
Производство возбудили после заявления
23 декабря был задержан
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