Петербурженка рассказала о насилии над четвероклассницами в арке дома в центре города

Уголовное дело о насилии над девочками расследуют в следственном отделе Центрального района Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 декабря.



Производство возбудили после заявления 46-летней петербурженки. Она рассказала, что в арке дома на Пушкинской улице девятилетняя дочь с десятилетней подругой подверглись насилию со стороны незнакомого мужчины. Девочки учатся в четвертом классе.