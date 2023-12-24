Набиуллина: Банку России стоило повысить ключевую ставку весной 2023 года

Банк России должен был начать раньше ужесточение кредитно-денежной политики, поднимая ставку еще весной 2023 года. Об этом 24 декабря заявила в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



По ее словам, инфляционное давление начало расти во второй половине года. Набиуллина отметила, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше.

