Набиуллина: Банку России стоило повысить ключевую ставку весной 2023 года

Банк России должен был начать раньше ужесточение кредитно-денежной политики, поднимая ставку еще весной 2023 года. Об этом 24 декабря заявила в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, инфляционное давление начало расти во второй половине года. Набиуллина отметила, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше.
ЦБ в 2023 году провел пять раундов подъема ключевой ставки и довел показатель с 7,5 до
После декабрьского заседания совета директоров Набиуллина допустила, что цикл ужесточения ДКП близок к завершению. Регулятор пока не знает, какой период замедления инфляции в России будет достаточным для перехода к смягчению монетарной политики.