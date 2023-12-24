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    Набиуллина: Банку России стоило повысить ключевую ставку весной 2023 года

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    Банк России должен был начать раньше ужесточение кредитно-денежной политики, поднимая ставку еще весной 2023 года. Об этом 24 декабря заявила в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, инфляционное давление начало расти во второй половине года. Набиуллина отметила, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше.

    ЦБ в 2023 году провел пять раундов подъема ключевой ставки и довел показатель с 7,5 до 16%. Ужесточение денежно-кредитной политики началось в июле, а в августе регулятор повысил ставку внепланово, сразу на 3 п.п.

    После декабрьского заседания совета директоров Набиуллина допустила, что цикл ужесточения ДКП близок к завершению. Регулятор пока не знает, какой период замедления инфляции в России будет достаточным для перехода к смягчению монетарной политики.

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