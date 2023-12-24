Женщину в огне спасал петербуржец в Южно-Приморском парке. Она боялась не расплатиться с долгами

Утро в Красносельском районе началось со страшной сцены. Прохожему пришлось спасать жизнь загоревшейся женщине.



Как стало известно «Фонтанке», около восьми утра 24 декабря петербуржец начал воскресенье с прогулки в Южно-Приморском парке. На его глазах огонь охватил прохожую. Горожанин поспешил ей на помощь, повалил на снег, затушил пламя и обратился в полицию и к медикам.