Женщину в огне спасал петербуржец в Южно-Приморском парке. Она боялась не расплатиться с долгами

Утро в Красносельском районе началось со страшной сцены. Прохожему пришлось спасать жизнь загоревшейся женщине.
Как стало известно «Фонтанке», около восьми утра 24 декабря петербуржец начал воскресенье с прогулки в Южно-Приморском парке. На его глазах огонь охватил прохожую. Горожанин поспешил ей на помощь, повалил на снег, затушил пламя и обратился в полицию и к медикам.
Скорая госпитализировала
В ходе общения с родственниками установлено, что в последнее время петербурженка переживала из-за взятых кредитов. Жаловалась родным на нехватку денег.
Кроме того, в 2011 году она пыталась совершить суицид из-за финансовых проблем. Тогда ее поставили на учет в ПНД.