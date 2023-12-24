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    Женщину в огне спасал петербуржец в Южно-Приморском парке. Она боялась не расплатиться с долгами

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    Утро в Красносельском районе началось со страшной сцены. Прохожему пришлось спасать жизнь загоревшейся женщине.

    Как стало известно «Фонтанке», около восьми утра 24 декабря петербуржец начал воскресенье с прогулки в Южно-Приморском парке. На его глазах огонь охватил прохожую. Горожанин поспешил ей на помощь, повалил на снег, затушил пламя и обратился в полицию и к медикам.

    Скорая госпитализировала 48-летнюю пострадавшую в НИИ Джанелидзе с ожогами 50 процентов тела. Полицейские изъяли с места происшествия бутылку из-под горючей жидкости.

    В ходе общения с родственниками установлено, что в последнее время петербурженка переживала из-за взятых кредитов. Жаловалась родным на нехватку денег.

    Кроме того, в 2011 году она пыталась совершить суицид из-за финансовых проблем. Тогда ее поставили на учет в ПНД.

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    Комментарии 18

    Гость24 Дек 2023 в 14:07
    Шаурма сорвалась
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