Роскачество опровергло миф о радиоактивном излучении от мобильных телефонов

Глава Роскачества Максим Протасов опроверг слух о радиоактивности телефонов, заявив, что излучение от этих гаджетов находится на уровне бытовых приборов, пишет 24 декабря РИА Новости.
По словам Протасова, слух о том, что телефоны излучают радиацию, это миф, у которого нет никакого научного подтверждения. «Мы рассказываем потребителям, что среднестатистический россиянин более чем
Также глава Роскачества опроверг миф про порошковое вино, объяснив, что сухой винный материал это усушенное вино, из которого удалена часть влаги.