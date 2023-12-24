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    Роскачество опровергло миф о радиоактивном излучении от мобильных телефонов

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    Глава Роскачества Максим Протасов опроверг слух о радиоактивности телефонов, заявив, что излучение от этих гаджетов находится на уровне бытовых приборов, пишет 24 декабря РИА Новости.

    По словам Протасова, слух о том, что телефоны излучают радиацию, это миф, у которого нет никакого научного подтверждения. «Мы рассказываем потребителям, что среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном, и это, скорее, вредно для глаз, психики, шеи, рук, но это не вопрос радиации. Мы измеряли — это излучение вполне в пределах того, что видно в бытовых приборах», — заявил он.

    Также глава Роскачества опроверг миф про порошковое вино, объяснив, что сухой винный материал это усушенное вино, из которого удалена часть влаги.

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