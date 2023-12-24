Сколько стоит волшебство. Деды Морозы Петербурга рассказали о ценах и программах в 2023 году

«Фонтанка» поговорила с главными волшебниками Петербурга о том, чем они будут удивлять детей в этом году, сколько стоит визит Деда Мороза, и можно ли заказать новогоднее чудо для взрослых. Настоятельно рекомендуем не показывать этот материал детям.

Фото: Михаил Огнев/архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Цена сказки

Дедов Морозов в Петербурге — 600 штук, если верить сайтам бесплатных объявлений. У каждого своя программа, клиентура и цена. Стоимость праздника зависит от нескольких факторов: дата, время, количество гостей. Чем ближе к Новому году, тем дороже будет пригласить домой или на утренник волшебника и его внучку Снегурочку.



Заказать Деда Мороза до 25 декабря стоило примерно от двух до семи тысяч рублей в зависимости от опытности актеров, наполнения программы и ее продолжительности (праздник может длиться от 15 минут до двух часов).

Фото: скриншот с сайта avito.ru Фото: скриншот с сайта avito.ru Фото: скриншот с сайта avito.ru Фото: скриншот с сайта avito.ru Поделиться Поделиться





Дешевле всего у индивидуальных аниматоров. У ивент-агентств цены выше, но зато есть гарантия, что Дед Мороз не придет к ребенку в растянутом трико и потасканном свитере под шубой.

В предновогодние дни стоимость растет. За то же время и программу придется отдать от трех до десяти тысяч рублей. Самый высокий ценник — традиционно 31 декабря. За визит Деда Мороза и Снегурочки в этот день цены могут достигать 10 тысяч рублей за получасовую программу, а за поздравление под бой курантов можно выложить и до 20 тысяч. Свободных окон не осталось еще в начале декабря, рассказывают сами аниматоры-волшебники.

Фото: скриншот с сайта avito.ru Фото: скриншот с сайта avito.ru Фото: скриншот с сайта avito.ru Поделиться Поделиться





А для тех, кто не успел зарезервировать своему чаду сказку, некоторые аниматоры готовы записать видеопоздравление. Вот такое современное диджитал-волшебство.



Что в мешке

Что касается программы праздника, чаще всего предлагается традиционный вариант с играми, песнями, хороводом и фотосессией. Некоторые же идут дальше и устраивают представление в современной интерпретации: с челленджами и трендами из соцсетей, мыльными пузырями и крио-шоу. А вот подарки, говорят волшебники, почти не меняются — дети всех поколений любят игрушки и сладости.



Как рассказал «Фонтанке» Дед Мороз Дмитрий с пятилетним стажем работы, в последние годы дети чаще стали просить настольные игры и книги. Не обходится без Lego и других конструкторов. По словам Дмитрия, некоторые бренды ушли из России, поэтому их приходится заменять аналогами, но от этого детской радости меньше не становится.

При этом спрос на Деда Мороза не падает. Сам Дмитрий придерживается традиционной программы праздника. «Все стандартно для детей от 3 до 7 лет. В этом возрасте еще не такое сильное влияние современного социума, интернета. Дети верят в Деда Мороза, любят его и Снегурочку. Да и запросов от родителей на современные форматы тоже нет».



Дед Мороз Артем с таким же стажем тоже не заметил падения спроса. Несмотря на финансовые трудности, родители стараются подарить детям праздник. А в этом году, признается Артем, заказов даже больше, чем он ожидал.

«Ключевые дни, начиная с 29 декабря и по 1 января включительно, уже расписаны. Некоторые бронируют уже на следующий год. 31-го, например, я работаю до двух часов ночи. Потом уже не выдерживает сердце — 12 семей примерно за день [посещаю]», — делится Дед Мороз.



Из подарков, на опыте Артема, преобладают все те же куклы — для девочек, машинки — для мальчиков, Lego и конфеты.



Аниматоры, которые дольше работают в этой индустрии, все же пытаются найти новые возможности, чтобы удивлять. Например, Дед Мороз Александр, который переодевается в волшебника больше 15 лет, помимо традиционных хороводов и песен внедряет в представление элементы фокусов. В общем, есть еще чем зацепить современных детей, которые, кажется, уже все видели.

Но самым волшебным моментом любого праздника все же остается подарок. По словам Александра, все чаще родители отдают предпочтение не одному большому подарку, а набору из множества маленьких презентов.

«Сам момент передачи подарка из мешка Деда Мороза после волшебной программы остается традиционным. Любой подарок вызывает у ребенка радость, глаза горят, желают его получить. Даже если это бюджетный подарок», — говорит Александр.

Среди разнообразия Дедов Морозов «Фонтанка» нашла, пожалуй, самого необычного — хайпового.

Фото: скриншот с сайта avito.ru Поделиться Поделиться





По легенде, его зовут Дед Макс, и это брат Деда Мороза, который подменяет своего родственника, потому что тот якобы не успевает. В программе у хайпового волшебника тренды, челленджи и рэп-батлы. Цена стартует от 4,5 тысяч рублей.

Как рассказал «Фонтанке» сам Дед Макс, хороводы он преобразует в трендовые танцы, а песню «В лесу родилась елочка» поет с детьми в рэп- или рок-стиле. «Макс — для детей, которые повидали всяких Дедов Морозов и говорят, что он не настоящий. И к ним приходит его брат Дед Макс, который веселится с ними и общается на их языке. Снегурочка пытается вразумить Макса, чтобы он был более сдержанным», — рассказывает актер.



По словам Максима, такого Деда часто заказывают не только на детские праздники, но и на корпоративы.



А если хочется по-настоящему шокировать коллег и друзей, интернет предлагает позвать Деда Мороза и Снегурочку для взрослых. Эта программа отличается остротой шуток, более современными костюмами, сценарными ходами и стоимостью подарков. Но без конкурсов и хороводов тоже не обходится. Ценник на услугу выше — за получасовое веселье можно выложить от 7 до 20 тысяч рублей.

Но некоторые идут дальше и предлагают стриптиз от Деда и Снегурочки. Такие услуги чаще всего предоставляют «профильные» заведения — стриптиз-клубы. Но есть и предложения от ивент-агентств. В среднем за 15-минутную обнаженку можно выложить от 10 тысяч рублей.

Подобные услуги, например, предлагает агентство, которое работает в том числе и в Петербурге (кроме этого года). Среди традиционных поздравлений в арсенале у них есть и Дед Мороз-матершинник, и парашютист, и альпинист, и стриптизер. Но, как пояснили «Фонтанке» в самой службе, Деды Морозы для взрослых, в том числе стриптизеры, не пользуются большой популярностью.

Фото: скриншот с сайта dobroman.ru Поделиться Поделиться





«Это одна из функций просто. Не сказал бы, что это пользуется большой популярностью, спрос небольшой. В этом году всего два заказа. Для этого мы привлекаем сторонних профессионалов», — заявил представитель агентства Виктор.

В основном, по словам Виктора, служба ориентирована на детскую аудиторию, ведь самый большой спрос на сказку — у детей.

Месяц через одиннадцать

Декабрь — самый сытый месяц для аниматоров, признаются актеры, с которыми удалось поговорить «Фонтанке». Подарив детям праздник, можно заработать от 100 до 300 тысяч рублей. Но, как отмечают актеры, это все же большой труд, особенно в предновогодние дни.



К слову, устроиться на работу Дедом Морозом может любой, и для этого необязательно иметь свой красный мешок — достаточно найти работодателя. По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, вакансии для таких актеров появляются уже в середине ноября. Средняя зарплата — около 70 тысяч рублей, однако итоговая сумма всегда зависит от количества отработанных часов или смен.



В столичных городах ценник выше. В Петербурге Деду Морозу предлагают до 120 тысяч, а в Москве ищут доброго волшебника на зарплату от 155 тысяч рублей. Как рассказывают эксперты hh.ru, есть предложения провести новогоднюю программу для постоянных клиентов ивент-агентства, в том числе для звезд шоу-бизнеса, ведущих спортсменов, бизнесменов и политиков.



Среди требований к претендентам на роль главного новогоднего волшебника — доброта, веселый нрав, выразительная и грамотная речь, а также опыт публичных выступлений. Кроме того, работодатели приветствуют вокальные и танцевальные навыки. Ну, и безусловно, потребуется большая любовь к детям.

